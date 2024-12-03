Опять поврежден интернет-кабель: На этот раз между Финляндией и Швецией

В Балтийском регионе вновь поврежден интернет-кабель, на этот раз между Финляндией и Швецией.

Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Согласно сообщению, финская полиция отрабатывает версию преступления.

Шведское телекоммуникационное агентство PTS подтвердило, что на финской территории зафиксированы два повреждения интернет-кабеля. Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне написала в соцсети X, что власти ведут расследование и «серьезно относятся к ситуации».

Между тем оператор связи GlobalConnect сообщил, что повреждения оптико-волоконного кабеля привели в Финляндии к масштабным сбоям в работе Интернета.

В сообщении отмечается, что речь идет о наземной линии, на которой повреждения обнаружены в двух различных местах.

Инцидент произошел еще в понедельник, с тех пор ведутся работы по ремонту. Один из поврежденных участков уже восстановлен. Морские кабели не пострадали.

В середине ноября были повреждены интернет-кабели в Балтийском море: один - между Германией и Финляндией, а другой - между Швецией и Литвой. Министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что это могло стать результатом диверсий.

Власти Швеции проводят расследование. Они также не исключают диверсии. В поле зрения следователей находится китайское судно Yi Peng 3, которое в то время, предположительно, находилось в районе поврежденных участков кабеля.

Источник: DW