Иреван парализован забастовкой: Недовольных водителей автобусов увольняют

Сегодня с утра транспортные остановки в Иреване многолюдны, поскольку многие водители автобусов, обслуживающих городские маршруты, не вышли на работу, пишут армянские СМИ.

Объявившие забастовку водители ЗАО «Ереванский автобус» требуют от мэрии улучшения условий труда и пересмотра заработной платы.

Они утверждают, что власти обещали увеличить их зарплату на 180 тысяч драмов после внедрения новой системы оплаты проезда, но позже отказались от своих слов.

В мэрии требования водителей назвали необоснованными и заявили, что их действия содержат в себе элементы шантажа. Городские власти подчеркнули, что будут рассматривать ситуацию в рамках трудового законодательства и обратятся в соответствующие органы для правовой оценки.

Мэрия Еревана уже обратилась в прокуратуру в связи с забастовкой водителей общественного транспорта.

На спешно созванной пресс-конференции вице-мэр столицы Сурен Григорян сообщил, что лично обратился к генеральному прокурору с целью выяснения законности действий бастующих водителей.

Григорян посетовал на то, что «столько людей не смогли добраться утром на работу» и не исключил уголовной составляющей в действиях водителей.

Пресс-секретарь мэра столицы Айк Костанян написал, что в течение последнего месяца параллельно введению единой билетной системы существенно сократился "теневой" оборот, и этот процесс будет продолжаться: «Хотя поднимаемые водителями вопросы рабочего характера регулярно решались, а они были проинформированы о том, что условия труда улучшатся вместе с сокращением "теневого" оборота, тем не менее (…) большое число водителей в очередной раз выдвигают нелогичные требования, сопровождающиеся проявлениями шантажа».

«Считаем нужным особо подчеркнуть: трудовое законодательство Республики Армения предусматривает, что работники организации городского общественного транспорта обязаны не менее чем за 14 дней уведомить о начале забастовки. И даже тогда они обязаны обеспечить во время забастовки минимальные условия, необходимые для удовлетворения неотложных потребностей общества.

Сообщаем также, что вышеуказанные действия получат оценку в рамках трудового законодательства. Мэрия свяжется с компетентными органами для того, чтобы дать надлежащую уголовно-правовую оценку указанным действиям», – указал Костанян.

Между тем, около 40 водителям автобусов сообщили об увольнении через WhatsApp. Армянские издания пишут, что это приложение начинает ассоциироваться в Армении с плохими вестями об увольнении с работы. Первопроходцем стал премьер Пашинян, оповестивший ряд чиновников о том, что им пора в отставку сообщениями в WhatsApp.