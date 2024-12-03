Европа ищет способы обеспечить себе место за столом переговоров России и Украины

Определенные европейские страны обсуждают вопрос отправки своих военных на Украину для наблюдения за соблюдением условий прекращения огня, в случае если такое соглашение все же будет подписано.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на агентство AFP.

Согласно информации, обсуждение ведется между отдельными странами, а не в рамках НАТО. Поэтому вопрос об отправке военных на Украину не будет обсуждаться на заседании альянса 3-4 декабря.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании пообещал заключить мир на Украине "в течение 24 часов", однако так и не уточнил, как именно он планирует это сделать. В связи с этим, согласно источникам AFP в НАТО, европейские страны опасаются, что процесс урегулирования будет произведен без их вмешательства, и из-за этого ищут способы обеспечить себе место за столом переговоров.