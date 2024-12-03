Израиль не будет при ударах разделять Ливан и «Хезболла» при срыве перемирия - Минобороны

Израильская армия зайдет глубже в Ливан в случае срыва нынешнего перемирия и при ударах не будет разделять государство Ливан и шиитское движение «Хезболла».

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац при посещении израильско-ливанской границы.

Он подчеркнул, что власти Ливана в соответствии с договоренностями должны распорядиться, чтобы армия этой страны выполняла свою роль на юге, отодвинула «Хезболлу» к северу от реки Литани и демонтировала инфраструктуру движения.

«Если они этого не сделают и все это соглашение рухнет, тогда реальность будет ясна. Прежде всего, если мы вернемся к войне, мы будем действовать решительно, мы пойдем глубже. Самое главное, что они должны понять - для государства Ливан больше не будет исключений», - заявил Кац.

По его словам, Израиль приложит все усилия для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, но проявит нулевую терпимость и решительно ответит на любое нарушение со стороны противника.

Источник: Sputnik