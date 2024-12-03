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Гарибашвили опроверг уход из правящей партии «Грузинская мечта» - ОБНОВЛЕНО

First News Media17:20 - Сегодня
Гарибашвили опроверг уход из правящей партии «Грузинская мечта» - ОБНОВЛЕНО

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", экс-премьер Ираклий Гарибашвили опроверг слухи о том, что он покидает это политическое объединение.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении партии.

"Я хочу подчеркнуть, что продолжаю работать на позиции председателя "Грузинской мечты", являюсь членом нашей команды, а вся другая информация не соответствует действительности", - приводятся слова Гарибашвили в заявлении партии.

17:09

Председатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили покидает политику и займется бизнесом.

Об этом сообщает телекомпания «Пирвели» со ссылкой на собственные источники.

«Председатель партии «Грузинская мечта», по полученной нами информации, собирается заявить, что собирается заняться бизнесом. Лидеры «Мечты» предлагают Гарибашвили формально остаться в команде и просят не делать заявлений на фоне протестов. Неизвестно, какое решение примет Гарибашвили», - говорится в сообщении.

Телеканал напомнил, что после увольнения с поста премьер-министра Гарибшвили занял пост председателя партии «Грузинская мечта», однако в партийной деятельности не участвовал и выступал лишь на предвыборных собраниях.

Отмечается также, что Гарибашвили присутствовал на первом заседании вновь избранного парламента, после чего больше не появлялся. Мамука Мдинарадзе, лидер правящего большинства в парламенте, заявил, что Гарибашвили собирается сложить мандат.

На данном этапе пресс-служба партии не подтверждает уход Гарибашвили.

Источник: Грузия-Online

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