На подконтрольной боевикам территории в Алеппо остаются 10 тыс. армян – Чиновник

Около 10 тыс. армян остаются на подконтрольной боевикам территории в Алеппо.

Об этом заявил комиссар по делам диаспоры при правительстве Армении Заре Синанян.

Чиновник заверил, что всеми способами поддерживает связь с соотечественниками и ищет пути оказания помощи. Армяне Алеппо в настоящее время не имеют возможности покинуть город, они стараются не выходить из дома.

Он также отметил, что в Латакии относительно спокойная ситуация, однако местные армяне беспокоятся за своих родных, оставшихся в зоне боевых действий.

«Хотя связь очень плохая, мы продолжаем всеми возможными способами поддерживать активные контакты с нашими соотечественниками в Сирии. Мы говорим со всеми, с кем можем, чтобы получить информацию о ситуации», – подчеркнул Синанян.

Напомним, что 27 ноября боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» начали наступление на сирийские провинции Алеппо и Идлиб. 1 декабря им удалось почти полностью взять город Алеппо под свой контроль. Однако ожесточенные бои продолжаются, и сирийскую армию активно поддерживают ВКС России, нанося удары по технике, складам, артиллерийским позициям и живой силе повстанцев.

Источник: Арменпресс