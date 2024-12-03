 Женщине, которой вкололи в ногу слюну, назначили инвалидность | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Женщине, которой вкололи в ногу слюну, назначили инвалидность

First News Media18:30 - Сегодня
Женщине, которой вкололи в ногу слюну, назначили инвалидность

Ругийе Махмудовой, которой муж сделал в ногу инъекцию слюны, назначили бессрочную инвалидность из-за нарушения 85% функций организма.

Об этом Oxu.Az сообщил начальник отдела по связям с общественностью и внутренним коммуникациям Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Турал Гурбанов.

Он заявил, что Р.Махмудова будет обеспечена социальными выплатами в соответствии с назначенной ей инвалидностью.

"Поскольку в официально оформленном медицинским учреждением направлении "Форма-88" в связи с оцениванием степени инвалидности жительницы Кюрдамирского района Махмудовой Ругийи Айдын гызы (1988 г.р.) не были подробно указаны данные, важные для экспертизы, оценить ее инвалидность через электронную систему оказалось невозможным. По этой причине 28 ноября 2024 года гражданка была осмотрена на дому врачом-экспертом госагентства. По результатам обследования Р.Махмудовой в соответствии с законодательством в связи с нарушением 85% функций организма была назначена бессрочная инвалидность. Соответственно, гражданка будет обеспечена полагающимися социальными выплатами", - отметил Т.Гурбанов.

Ранее председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде сообщила, что Ругийя Махмудова из Кюрдамирского района уже 2.5 года прикована к постели после того, как ее муж ввел ей в ногу шприц с собственной слюной. По словам Агазаде, после прохождения обследования в Агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Ругийе Махмудовой было отказано в назначении инвалидности. "Женщина уже 2.5 года лежит. Ее жизнь проходит в таком состоянии. Раны на ее ногах никогда не заживут. Ей нужна пересадка кожи, иначе придется ампутировать ноги", - заявила председатель Союза детей.

Кямаля Агазаде также отметила, что у Ругийи есть умственная отсталость, а ее мать и брат, которые за ней ухаживают, тоже имеют проблемы с интеллектом. Семья находится в крайне тяжелом материальном положении. "Исполнительная власть Кюрдамирского района все это время не интересовалась ее состоянием и не принимала необходимых мер", - подчеркнула Агазаде.

Кроме того, Ругийе Махмудовой не передают опеку над ее ребенком. По данным Союза детей Азербайджана, одного из детей женщины задушили. После распространения этой информации Агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации пообещало провести очный осмотр Ругии Махмудовой и принять соответствующее решение по поводу ее инвалидности.

Напомним, трагедия произошла в августе прошлого года. После того как муж ввел Ругие в ногу шприц со своей слюной, у женщины образовались раны и она потеряла способность ходить.

Источник: Oxu.az

Поделиться:
822

Актуально

От редакцииOCCRP - инструмент американской пропаганды под прикрытием журналистики
ПолитикаВ минобороны Азербайджана состоялась встреча с представителями НАТО - ФОТО
ОбществоКак долго в Баку продлятся ливни?
ПолитикаАзербайджан в 2025 году примет саммит ОЭС

Общество

В Сураханы задержаны лица, занимавшиеся продажей наркотиков и кражами – ВИДЕО
Состоялась церемония открытия форума студентов-выпускников и выставки карьеры, посвященная 10-летию групп SABAH - ФОТО
Женщине, которой вкололи в ногу слюну, назначили инвалидность
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

Азербайджан частично отменяет визовый режим c этими странами
В Баку на автобусной остановке скончалась женщина
В эти дни в Баку ожидаются ливни
​​​​​​​Продолжаются разоблачения и аресты лиц, не возвративших в Азербайджан миллионы долларов

Последние новости

Власти Грузии не отказывались от сотрудничества с ЕC – Глава МИДСегодня, 20:20В Сураханы задержаны лица, занимавшиеся продажей наркотиков и кражами – ВИДЕОСегодня, 20:05В минобороны Азербайджана состоялась встреча с представителями НАТО - ФОТОСегодня, 20:00В Сеул введена военная техника, произошли столкновения между полицией и оппозициейСегодня, 19:46В Южной Корее приостановлена деятельность парламента и политических партий - ОБНОВЛЕНОСегодня, 19:30Азербайджанский спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингуСегодня, 19:15Парламентарии Азербайджана, Турции и Грузии подчеркнули готовность к углублению сотрудничества в регионеСегодня, 19:00Состоялась церемония открытия форума студентов-выпускников и выставки карьеры, посвященная 10-летию групп SABAH - ФОТОСегодня, 18:45Женщине, которой вкололи в ногу слюну, назначили инвалидностьСегодня, 18:30Экстренно госпитализирован Харви ВайнштейнСегодня, 18:15МИД Грузии вызвал послов Литвы, Эстонии и дипломата Латвии из-за санкцийСегодня, 18:04На подконтрольной боевикам территории в Алеппо остаются 10 тыс. армян – ЧиновникСегодня, 17:40Китай надеется на первые шаги навстречу со стороны новой администрации СШАСегодня, 17:35Усатый Мир - подарок Путина губернатору префектуры Акита ушел из жизниСегодня, 17:30Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и ТурциейСегодня, 17:27AFP: В Европе обсуждают отправку военных в Украину для наблюдения за перемириемСегодня, 17:24Байрамов и Арагчи обсудили вопрос сообщения Азербайджана с его Нахчыванской АРСегодня, 17:21В Баку проходит международная конференция «Ресурсы и культура. От археологии до новой технологии» - ФОТОСегодня, 17:19Один из крупнейших бизнес-центров Баку выставлен на аукционСегодня, 17:13Председатель «Грузинской мечты» покидает партию и уходит в бизнес - СМИСегодня, 17:09
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35