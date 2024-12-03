Женщине, которой вкололи в ногу слюну, назначили инвалидность

Ругийе Махмудовой, которой муж сделал в ногу инъекцию слюны, назначили бессрочную инвалидность из-за нарушения 85% функций организма.

Об этом Oxu.Az сообщил начальник отдела по связям с общественностью и внутренним коммуникациям Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Турал Гурбанов.

Он заявил, что Р.Махмудова будет обеспечена социальными выплатами в соответствии с назначенной ей инвалидностью.

"Поскольку в официально оформленном медицинским учреждением направлении "Форма-88" в связи с оцениванием степени инвалидности жительницы Кюрдамирского района Махмудовой Ругийи Айдын гызы (1988 г.р.) не были подробно указаны данные, важные для экспертизы, оценить ее инвалидность через электронную систему оказалось невозможным. По этой причине 28 ноября 2024 года гражданка была осмотрена на дому врачом-экспертом госагентства. По результатам обследования Р.Махмудовой в соответствии с законодательством в связи с нарушением 85% функций организма была назначена бессрочная инвалидность. Соответственно, гражданка будет обеспечена полагающимися социальными выплатами", - отметил Т.Гурбанов.

Ранее председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде сообщила, что Ругийя Махмудова из Кюрдамирского района уже 2.5 года прикована к постели после того, как ее муж ввел ей в ногу шприц с собственной слюной. По словам Агазаде, после прохождения обследования в Агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Ругийе Махмудовой было отказано в назначении инвалидности. "Женщина уже 2.5 года лежит. Ее жизнь проходит в таком состоянии. Раны на ее ногах никогда не заживут. Ей нужна пересадка кожи, иначе придется ампутировать ноги", - заявила председатель Союза детей.

Кямаля Агазаде также отметила, что у Ругийи есть умственная отсталость, а ее мать и брат, которые за ней ухаживают, тоже имеют проблемы с интеллектом. Семья находится в крайне тяжелом материальном положении. "Исполнительная власть Кюрдамирского района все это время не интересовалась ее состоянием и не принимала необходимых мер", - подчеркнула Агазаде.

Кроме того, Ругийе Махмудовой не передают опеку над ее ребенком. По данным Союза детей Азербайджана, одного из детей женщины задушили. После распространения этой информации Агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации пообещало провести очный осмотр Ругии Махмудовой и принять соответствующее решение по поводу ее инвалидности.

Напомним, трагедия произошла в августе прошлого года. После того как муж ввел Ругие в ногу шприц со своей слюной, у женщины образовались раны и она потеряла способность ходить.

Источник: Oxu.az