Власти Грузии не отказывались от сотрудничества с ЕC – Глава МИД

Решение снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении Грузии в Европейский союз до 2028 года не исключает возможности начала процесса вступления страны в Евросоюз, а утверждения, что власти страны отказались от сотрудничества с ЕС, являются ложью.

Об этом заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

«Ставить вопрос так, будто грузинская сторона, «Грузинская мечта» отказалась от сотрудничества с Евросоюзом, является ложью… Мы заявили, что Грузия не будет ставить вопрос о переговорах на повестку дня до 2028 года, но это не исключает возможности начала процесса вступления в ЕС», - заявила Бочоришвили.

Цель заявления, озвученного правящей командой на эту тему, состоит в том, чтобы не нанести ущерб процессу европейской интеграции, отметила глава внешнеполитического грузинского ведомства.

«Именно для того, чтобы не использовать этот вопрос спекулятивно в политике Грузии и не нанести ущерб процессу евроинтеграции, мы вынуждены сделать такое заявление», - подчеркнула глава МИД.

Источник: Sputnik-Грузия