Посол Грузии в Чехии подала в отставку

Посол Грузии в Чехии Теа Майсурадзе подала в отставку, - об этом она написала в социальной сети Х.

«Для меня было большой честью служить национальным интересам моей страны на протяжении десятилетий, способствовать ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры и, в то же время, защищать ее суверенитет и территориальную целостность. Я остаюсь верной будущему Грузии!" – цитирует публикацию «Грузия Online».

Отмечается, что ранее ушли в отставку послы Грузии в Болгарии, Нидерландах, Италии, США.

Источник: «Грузия Online»