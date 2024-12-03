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Ираклий Кобахидзе: Попытки организовать в Грузии «нацмайдан» финансируются из-за границы

First News Media10:10 - Сегодня
Ираклий Кобахидзе: Попытки организовать в Грузии «нацмайдан» финансируются из-за границы

Попытки организовать в Грузии «национальный майдан» финансируются из-за границы, и финансирование осуществляется непрозрачным образом, поэтому определенные силы выступили против закона «О прозрачности иностранного влияния».

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Они хотели организовать революцию в стране непрозрачным способом, однако никакой «нацмайдан» и революция не могут быть организованы в Грузии ни непрозрачно, ни прозрачно», — подчеркнул Кобахидзе.

Как отметил глава правительства, накануне оппозиционные партии в совместном заявлении «практически признали, что стоят за атакой на конституционный строй в Грузии».

«Вчера было опубликовано совместное заявление четырех партий — Саакашвили, Гварамия, Хазарадзе и Гахария, которые практически признали, что стоят за атакой, которая осуществляется на конституционный строй в Грузии. Третья попытка организовать «нацмайдан» в Грузии при иностранном финансировании тоже провалилась. Первая попытка была непосредственно в июне 2022 года, когда нам не предоставили статус кандидата, и этот вопрос был использован представителями радикальной оппозиции и НПО как предлог для организации «нацмайдана» в стране, хотя этот план провалился. Позже была еще попытка, связанная с законом «О прозрачности», эта попытка организовать «нацмайдан» так же провалилась, а сейчас третья попытка, в принципе можно сказать, что она была четвертой, были две попытки, связанные с законом, четвертая попытка организации «нацмайдана» в Грузии тоже провалилась», — заявил Кобахидзе.

Источник: Грузинский Первый канал

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