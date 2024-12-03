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США анонсировали новые санкции против России

First News Media10:15 - Сегодня
США анонсировали новые санкции против России

Вашингтон планирует ввести новые антироссийские санкции. Соответствующее заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он напомнил, что Соединенные Штаты уже ввели масштабные санкции против российского финансового сектора.
«Последуют новые санкции», - отметил Салливан.

Кроме того, помощник американского президента сообщил о планах США передать Украине до середины января 2025 года сотни тысяч снарядов.

Источник: ТАСС

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