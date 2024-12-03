Конгрессмены привели пять причин, почему COVID был создан в лаборатории

Коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из доклада американских конгрессменов, опубликованного по итогам двухлетнего расследования.

Документ представил подкомитет по коронавирусу комитета по надзору палаты представителей.

«Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухань», — сказано в нем.

Авторы доклада привели пять аргументов в доказательство своей позиции. В частности, в докладе указано, что вирус обладает биологическими характеристиками, которые не были обнаружены в природе. Все случаи COVID-19, по их утверждению, были вызваны единственным попаданием вируса в организм человека, хотя при предыдущих пандемиях имелось несколько случаев распространения.

Кроме того, законодатели указали на наличие в Ухане ведущей исследовательской лаборатории по изучению вирусов SARS. По их словам, учреждение имеет историю исследований при «неадекватных уровнях биологической безопасности».

«Исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) заболели вирусом, похожим на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на рынке диких животных. По всем меркам науки, если бы имелись доказательства естественного происхождения, они бы уже появились», — заключили докладчики.

Версии, что COVID-19 распространился вследствие утечки из китайской лаборатории, ранее придерживалось Минэнерго США, передавала The Walll Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного доклада разведки. Данную теорию в качестве «правдоподобной» предложила рассматривать национальная лаборатория правительства США, ее также поддержали в ФБР, но нацразведка выражала сомнения в такой версии. Еще четыре разведывательных агентства поддерживают естественную теорию происхождения вируса, два не определились, пишет газета The Wall Street Journal. «Сейчас в правительстве США нет единого мнения о том, как именно начался COVID», — говорил представитель Белого дома Джон Кирби в конце февраля 2023 года.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что наиболее вероятным является естественное происхождение коронавируса.

Источник: РБК