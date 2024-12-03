Макрон отказался от досрочной отставки

Президент Франции Эммануэль Макрон, неуклонно теряющий популярность у французов, заявил, что не собирается досрочно покидать свой пост.

Он не сделает это даже в случае, если его правительству будет выражен вотум недоверия.

Слова Макрона, как передает Комсомольская Правда, сказанные в беседе с журналистами в Саудовской Аравии, приводит телеканал LCI.

«Меня дважды избирал французский народ. Я очень горжусь этим и буду оправдывать это доверие со всей присущей мне энергией до последней секунды», - заявил Макрон в ответ на вопросы прессы о шансах его ухода с поста.

Также Макрон пренебрежительно высказался о любых разговорах подобного характера, предполагающих досрочную отставку французского президента. Он назвал их «политической фантастикой», намекая, что подобное просто невозможно.