Шоу Пашиняна продолжается: Чиновников разоблачат за дорогие перелеты бизнес-классом

«Шоу премьер-министра Армении Никола Пашиняна ради повышения собственного рейтинга не ограничится скандальными увольнениями через SMS, в ближайшее время мы можем стать свидетелями новых драматических инсценировок», - пишет газета «Грапарак», развивая тему.

Больше всех путешествующий за счет бюджета Пашинян поручил предоставить ему список чиновников и членов их семей, летающих бизнес-классом.

После сбора информации ожидается новое шоу - Пашинян пристыдит тех, кто при «скромной зарплате» может себе позволить совершать поездки на сумму в несколько миллионов, отмечает издание.