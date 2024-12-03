Превратиться из нации-жертвы в нацию-армию неправильно - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте во вторник, констатировал, что армяне сформировали о себе среднестатистический имидж нации-жертвы.

«Мир воспринимает нас как нацию-жертву. Это итог моих впечатлений. В целом, месседж, который мы хотим направить миру, о том, что миссией нашего правительства мы считаем преодоление положения нации-жертвы», - цитирует Пашиняна Телеграм-канал bagramyan26.

Он отметил, что в армянской реальности эта повестка не нова.

«И нашим среднестатистическим откликом на эту реальность было следующее: лучшей формулой преодоления положения нация-жертва является нация-армия. Но должен констатировать, что я не уверен в том, что это правильная реакция на первую формулировку, потому что мои размышления приводят меня к выводу, что нация-армия является продолжением логики нация-жертва», - сказал Пашинян.

Премьер отметил, что в Армении много говорится о том, что страна должна иметь сильную армию.

«Это правильная повестка, и мы должны продолжить реализацию этой повестки. Но мы должны спросить себя: а насколько сильную армию, и сильнее армии какой страны мы хотим иметь? А армию сильнее объединенных армий скольких стран мы хотим иметь? Мы должны ответить на этот вопрос. Мы можем поставить задачу, что мы должны иметь армию сильнее армии одной страны. А если наша проблема с двумя странами? Хорошо, мы можем поставить задачу иметь армию сильнее объединенной армии двух стран. А если окажется, что у нас проблемы с тремя, четырьмя, пятью странами? А если выяснится, что наши проблемы связаны не только с нашими врагами, но и с нашими «друзьями»? Насколько сильную армию мы должны иметь?» - задался вопросами глава армянского правительства.

«Я говорю это анализируя наши проблемы, в том числе наши собственные ошибки, но я не хочу, чтобы мы оказались в тупике, я предлагаю и решение. Я говорю, что нам нужно избрать другую логику - логику государства, которое действует исключительно, только и только исходя из собственных интересов. То есть, государство имеет конкретную, международно признанную территорию, конкретную зону ответственности и действует только и только в соответствии с интересами этой зоны ответственности», - подчеркнул Пашинян.