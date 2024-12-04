Генсек ОДКБ: Все наши обязательства по отношению к Армении сохраняются

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сохраняет все обязательства по отношению к Армении.

Об этом заявил генсек организации Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, сложившийся в последнее время формат отношений между Иреваном и структурой – это прежде всего решение военно-политического руководства Армении.

«…Тем не менее мы исходим из того, что Армения является нашим союзником. И все наши обязательства по отношению к Армении сохраняются. Она в любой момент может вернуться к полномасштабному участию в организации, каких-то возражений нет», - добавил Тасмагамбетов.

Он отметил, что неучастие Армении в обсуждениях на площадке ОДКБ не влияет на эффективность работы организации.

Источник: РИА Новости