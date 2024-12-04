Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран пока не намерен вести диалог с Трампом

Власти Ирана не намерены вести диалог с избранным президентом США Дональдом Трампом, пока новая вашингтонская администрация четко не выработает свою политику.

Об этом в интервью изданию Al Araby Al Jadeed заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«В настоящее время мы не намерены вести диалог, поскольку нет основы для такого диалога. Необходимо подождать, чтобы узнать, как новая американская администрация будет формулировать свою политику и реализовывать ее, а затем мы сформулируем нашу политику», - сказал Арагчи, отвечая на вопрос о намерении Ирана вести переговоры с Трампом в ходе его второго президентского срока. «Новая администрация США еще не сформирована, она не объявила свою позицию, и неясно, хочет ли она устранить ущерб от предыдущей деятельности или нет», - отметил он.

В 2018 году Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был подписан с Ираном постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году для преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. С апреля 2021 года Россия, Китай, США, Великобритания, Германия и Франция вели с Ираном переговоры о восстановлении сделки, которые в 2022 году завершились безрезультатно.

В ответ на выход США из СВПД иранский парламент в 2020 году принял закон «О стратегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа». В соответствии с ним Тегеран сократил ряд обязательств по ядерной сделке, в том числе прекратил инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), выходящие за рамки соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия между МАГАТЭ и исламской республикой, запретив строгие меры мониторинга.

Источник: ТАСС