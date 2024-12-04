В Кракове мужчина обезоружил полицейского и покончил с собой

Доставленный в отдел полиции в Кракове для допроса мужчина вырвал табельное оружие у одного из стражей порядка, забаррикадировался в служебном помещении и позже покончил с собой.

Инцидент произошел утром в среду, сообщает телеканал TVP.

Задержание было произведено вечером во вторник, после того как полицейский наряд прибыл по вызову на место семейной ссоры в один из домов в городском районе Казимеж. Стражи порядка были вынуждены выбить дверь в квартиру, где обнаружили раненую 24-летнюю женщину, которая позже умерла в больнице. Ее 23-летний сожитель был задержан и доставлен в полицейский комиссариат.

Прокуратура проводит расследование и выясняет обстоятельства, которые привели к трагедии.

Источник: ТАСС