Захарова: «Участие Еревана в Римском статуте наносит прямой ущерб отношениям Армении и РФ»

Участие Армении в Римском статуте на фоне выписанных в Гааге «квазиордеров» на арест ряда российских должностных лиц наносит прямой ущерб российско-армянским отношениям.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

«Если сотрудничество Армении с Международным уголовным судом (МУС) действительно могло бы способствовать укреплению некой международной правовой нормы или правовых норм, но, наверное, это еще как-то можно было бы приветствовать. Но практика двух десятилетий работы вот этого псевдосуда говорит об обратном», - сказала она.

Захарова подчеркнула, что «в Ереване хорошо знают позицию Москвы по этому вопросу».

По ее словам, МУС не помог урегулировать ни один конфликт, которым пытался заниматься: «При этом прямых нарушений международного права, базовых стандартов правосудия, да и попросту здравого смысла в его послужном списке хоть отбавляй. Заявления о поддержке и готовности к сотрудничеству лишь просто поощряют этот так называемый суд на новые авантюры».

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что позиция России в отношении МУС давно определена: он не способен эффективно функционировать, неправильно организован, не выполняет заявленных функций и не обладает полномочиями для решения задач, на которые претендует.

«Наш прогноз еще многолетней давности оправдался. За все эти годы нет ни одного позитивного участия этой структуры [МУС] в решении, в разрешении, в преодолении каких-то кризисов. Наоборот, с ним связаны бесконечные скандалы, как внутри этой структуры, так и по периметру», - сказала Захарова.

Отметим, что, ратифицировав Римский статут и став с 1 февраля полноправным членом МУС, Армения находится в статусе официального участника суда, что, в свою очередь, вызвало определенное охлаждение в отношениях с Россией.

МУС 17 марта объявил о выдаче ордера на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле в ответ напомнили, что Москва не признает юрисдикцию суда.