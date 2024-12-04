Каха Каладзе: Оппозиция готовилась не к выборам, а к госперевороту

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал саботажем волну протеста среди сотрудников мэрии, последовавшей за решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС.

«В последние дни мы видели, что имела место попытка развала государственных ведомств путем саботажа госчиновников, что было одним из составных частей плана о государственном перевороте», - заявил Каладзе на заседании городского правительства, передает Sputnik-Грузия.

Власти не раз поясняли, что это решение не означает приостановления интеграции страны в Евросоюз, и что они продолжат работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации, так как именно от этого зависит готовность к членству в ЕС. Вопрос открытия переговоров, по словам властей, отдельные европейские политики и бюрократы используют в качестве инструмента шантажа Грузии.

По его словам, на днях одну из петиций подписали 229 сотрудников мэрии Тбилиси.

«В муниципалитете у нас около 32 тысяч сотрудников. Хочу поблагодарить всех этих людей, которые с достоинством, профессионально, честно служат нашей стране, этому городу и проживающим в нем людям», - сказал Каладзе.

При этом он отметил, что попытка саботажа не останется без реакции.

«Эта попытка саботажа, которая произошла, и мы ее видели, не останется без ответа, конечно, в рамках Конституции и закона. Поверьте, так и будет», - сказал Каладзе.

Волна протестов началась в Грузии 28 ноября, сразу после заявления премьер-министра Грузии о том, что открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС снимается с повестки дня до 2028 года по причине использования этого вопроса для шантажа страны.

Акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом, и они продолжают работать над тем, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.

Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.