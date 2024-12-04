В Баку ученик 10-го класса ранил одноклассника во время перемены

4 декабря в средней общеобразовательной школе №329 города Баку во время перемены (примерно в 12:10) ученик 10-го класса внезапно нанес другому ученику (имена учащихся не указываются по соответствующим причинам) ранение с использованием режущего предмета.

Об этом говорится в сообщении Управления образования города Баку, в котором отмечается, что пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, информация сразу была передана в скорую помощь и родителям учащихся.

«Ситуация взята под контроль соответствующими органами, начаты необходимые расследования. Также проводится расследование правоохранительными органами», - отмечают в управлении, призывая проявлять повышенную чуткость к этому вопросу и ссылаться исключительно на заявления официальных органов.