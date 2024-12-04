Так называемая «гражданская» миссия Евросоюза в Армении (EUMA) сообщила, что приняла давеча двух высокопоставленных немецких офицеров – военного атташе Германии в Грузии и Армении подполковника Андреаса Себальда и главу офиса военного атташе в посольстве ФРГ в Грузии Зигфрида Штайдла.

По сообщению EUMA на ее странице в Facebook, гостей ознакомили с работой и деятельностью наблюдательной миссии на местах. Себальд и Штайдль также присоединились к патрулированию.

Баку выражает недовольство и раздражение деятельностью миссии EUMA на армяно-азербайджанской границе, считая ее провокационной и не способствующей установлению мира в регионе.

Эта миссия начала работу в 2022 году, когда Азербайджан, демонстрируя конструктивный подход в переговорах с Арменией, согласился на временное размещение небольшой гражданской миссии ЕС на стороне Армении сроком до трех месяцев. Однако впоследствии ее пребывание было продлено без согласия Баку, а численность увеличена. Позже к миссии присоединились представители Канады, что фактически трансформировало ее из «гражданской» структуры ЕС в военизированное подразделение, приближенное к стандартам НАТО. Почему военизированное? Да потому, что значительная часть ее участников представляет силовые структуры западных стран, даже если вместо оружия они используют бинокли.

Утверждения о том, что присутствие миссии повысило безопасность Армении, не выдерживают критики. Эскалации на границе продолжались, причем некоторые инциденты происходили прямо на глазах у этих самых европейских наблюдателей. Так что, у Армении от их присутствия безопасности больше не стало.