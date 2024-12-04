Ален Симонян: Процесс вокруг мирного договора не приостановлен, есть положительная динамика

Обсуждения проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией не прекратились. Процесс продвигается в логике предложений и обсуждений.

Как сообщают армянские СМИ, об этом председатель Национального собрания Ален Симонян заявил в ходе брифинга.

«Процесс не стоит на месте. В связи с проведением COP29 в Баку на некоторое время возникла пауза. Но мы находимся на позитивной стадии и в логике «предложение-обсуждение-предложение». Есть положительная динамика», - подчеркнул Симонян.