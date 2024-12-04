Перемирие в Ливане сохраняется, Израиль и «Хезболла» хотят продолжения режима прекращения огня. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит РИА Новости.

«Режим прекращения огня по-прежнему в силе. <…> Думаю, что обе стороны, Израиль и «Хезболлах», хотели и по-прежнему хотят режим прекращения огня», — сказал он.

Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.