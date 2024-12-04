Тайский монах погиб, 5 человек пострадали при обрушении статуи Будды

Местные жители считают, что таинственная разрушительная сила стала причиной обрушения статуи Будды в монастыре на берегу реки Меконг в провинции Амнат Чароен, расположенной в регионе Иссан.

Инцидент произошел 29 ноября, в результате чего погиб один монах, пятеро получили ранения.

Сотрудники полицейского участка Чануман расследовали трагедию в монастыре Каэнг Кансунг, районе Чануман, Амнат Чароен. На месте происшествия была обнаружена разрушенная статуя Будды. Инцидент произошел, когда монахи постепенно удаляли формы статуи после заливки бетона. Статуя представляла собой изображение великого Будды в стоящей позе. Ее высота составляла 12 метров, включая основание в форме цветка лотоса. Сама статуя была высотой 9 метров.

Кадры с камеры наблюдения запечатлели момент обрушения статуи на землю. Один из монахов и собака, находившиеся поблизости, чудом успели убежать с места происшествия.

К сожалению, пятеро монахов, работавших у статуи, пострадали, а один из них, 37-летний Патипан Удонлап, погиб в результате обрушения. Среди раненых оказался 33-летний Пайван Вантангфонг, который рассказал телеканалу Amarin TV, что находился на некотором расстоянии от статуи и получил травмы от падающих обломков. Пайван предположил, что причиной происшествия мог стать сильный ветер в тот день, однако он не уверен в точной причине.

Местные жители, опрошенные Channel 7, сообщили, что во время строительства статуи уже происходило несколько несчастных случаев.

Многие связывают это с недоброжелательными духами. По их словам, на месте статуи ранее находился старинный дом, и духи, привязанные к этой земле, могли быть недовольны произошедшими изменениями.