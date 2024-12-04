Возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным.

Как передают армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата» - отметил он.

По его словам, Армения считает себя вне ОДКБ и вместе с тем из уважения к коллегам не препятствует решениям, которые принимают страны организации.

Никол Пашинян неоднократно заявлял, что страна заморозила участие в ОДКБ. В сентябре 2024 года политик назвал организацию «угрозой безопасности» Армении. В Кремле не согласились с этим утверждением, подчеркнув, что ОДКБ призвана защищать суверенитет своих стран-членов.