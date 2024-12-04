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Для установки зарядных устройств для электромобилей разрешение больше не потребуется

First News Media17:29 - Сегодня
Для установки зарядных устройств для электромобилей разрешение больше не потребуется

В Азербайджане для размещения зарядных устройств для электромобилей на земельных участках строительных объектов и частных жилых домов разрешение больше не потребуется.

Как сообщает Unikal.az, в связи с этим предлагаются изменения в Градостроительный и строительный кодекс.

Согласно изменениям, для размещения зарядных устройств для электромобилей на земельных участках существующих строительных объектов (за исключением строительной площади) или на приусадебных участках частных жилых домов разрешение не потребуется.

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