Для установки зарядных устройств для электромобилей разрешение больше не потребуется

В Азербайджане для размещения зарядных устройств для электромобилей на земельных участках строительных объектов и частных жилых домов разрешение больше не потребуется.

Как сообщает Unikal.az, в связи с этим предлагаются изменения в Градостроительный и строительный кодекс.

Согласно изменениям, для размещения зарядных устройств для электромобилей на земельных участках существующих строительных объектов (за исключением строительной площади) или на приусадебных участках частных жилых домов разрешение не потребуется.