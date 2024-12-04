Кабмин Южной Кореи в полном составе хочет уйти в отставку

Все члены кабинета министров Республики Корея выразили премьеру намерение уйти в отставку после введения и отмены военного положения, которое действовало менее шести часов.

Об этом сообщила газета Chosun Ilbo.

В аппарате премьер-министра подтвердили, что «члены кабинета министров в полном составе» изъявили желание уйти в отставку, но решение будет принято после встречи в 14:00 по местному времени. В это время планируют провести встречу руководство президентской партии «Гражданская сила», помощники президента для обсуждения ситуации с военным положением.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль 3 декабря объявил о введении «чрезвычайного военного положения» после попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложения правительства по бюджету.

В республике запретили деятельность политических партий и Национального собрания.

Позже Юн Сок Ёль согласился снять введенное им военное положение после голосования парламента. Режим действовал около шести часов. Оппозиционные политики требуют отставки и ареста президента.

Источник: ТАСС