Эрдоган и Путин обсудили Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно заявлению, опубликованному Управлением по коммуникациям президента Турции, в ходе разговора президенты обсудили турецко-российские отношения, последние события в Сирии, глобальные и региональные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что Турция, с одной стороны, продолжает поддерживать территориальную целостность Сирии, а с другой - стремится к справедливому и долгосрочному решению в этой стране. Глава турецкого государства добавил, что важно открыть больше пространства для дипломатии что сирийский режим должен быть вовлечен в процесс политического решения проблемы.

Эрдоган подчеркнул, что самым важным вопросом в контексте последних событий в Сирии является недопущение причинения вреда гражданскому населению, Сирия не должна стать источником еще большей нестабильности. Турция делает все возможное для обеспечения спокойствия в Сирии.

Президент Эрдоган добавил, что Турция будет и впредь занимать решительную позицию в борьбе с террористической организацией РКК и ее ответвлениями, которые пытаются воспользоваться последними событиями в Сирии.

Источник: Anadolu