Для переговоров России и Украины нет оснований, заявляют в Кремле

Основания для российско-украинских переговоров отсутствуют.

Об этом заявил в беседе с изданием «Известия» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, как уточнил представитель Кремля, многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для переговоров, в том числе и Катар.

«Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», - сказал Песков.

27 и 28 ноября в посольстве Катара в Москве состоялись две церемонии по возвращению детей родственникам в России и в Украине. Катар обсуждает расширение путей своего посредничества, это в том числе касается и вопросов обмена военнопленными.