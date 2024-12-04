Сегодня в парламенте Франции состоится голосование по вотуму недоверия правительству из-за законопроекта о бюджете.

Если он наберет необходимое большинство голосов (289 из 577), то будет принят и правительство уйдет в отставку.

Вотум недоверия инициирован ультраправой партией «Национальное объединение» из-за того, что представленный правительством законопроект о бюджете «ослабит покупательную способность французов».

Лидер партии Жордан Барделла заявил, что «Национальное объединение» проголосует за вотум недоверия правительству, «если только премьер Мишель Барнье каким-то чудом не пересмотрит текст законопроекта о бюджете к 15:00 по местному времени».

Барделла сказал, что его партия предлагала разумные предложения по изменению законопроекта, но они не были учтены.