 Сегодня в парламенте Франции состоится голосование по вотуму недоверия правительству | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Сегодня в парламенте Франции состоится голосование по вотуму недоверия правительству

First News Media10:55 - Сегодня
Сегодня в парламенте Франции состоится голосование по вотуму недоверия правительству

Сегодня в парламенте Франции состоится голосование по вотуму недоверия правительству из-за законопроекта о бюджете.

Если он наберет необходимое большинство голосов (289 из 577), то будет принят и правительство уйдет в отставку.

Вотум недоверия инициирован ультраправой партией «Национальное объединение» из-за того, что представленный правительством законопроект о бюджете «ослабит покупательную способность французов».

Лидер партии Жордан Барделла заявил, что «Национальное объединение» проголосует за вотум недоверия правительству, «если только премьер Мишель Барнье каким-то чудом не пересмотрит текст законопроекта о бюджете к 15:00 по местному времени».

Барделла сказал, что его партия предлагала разумные предложения по изменению законопроекта, но они не были учтены.

Поделиться:
122

Актуально

ОбществоВ город Шуша возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ...
ОбществоДорожная полиция призвала пешеходов к ответственности
ПолитикаДжейхун Байрамов отбыл с визитом на Мальту
ОбществоАзербайджанское искусство выпечки хлеба в тандыре признано нематериальным ...

В мире

Сирийские войска оттеснили боевиков от Хамы
Власти Армении подавляют протест столичных водителей
Бербок допустила размещение немецких войск в Украине
ЕС потребовал у Кишинева привлечь к ответственности лидеров оппозиции

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

Президент Польши «патрулировал» армяно-азербайджанскую границу
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
В Армении расследуют провал спутникового проекта Armsat-1 на $8 млн
Протестующие в Тбилиси устроили пожар в здании парламента Грузии - ВИДЕО

Последние новости

Мухтар Бабаев: Для защиты критических экосистем в Каспийском море создана первая морская охраняемая территорияСегодня, 12:06Министр: К 2026 году планируется провести сертификацию педагогов в области дошкольного образованияСегодня, 11:59Сирийские войска оттеснили боевиков от ХамыСегодня, 11:50«Səma xanımı»: Трейлер фильма о первой женщине-летчице Востока Лейле Мамедбековой - ФОТО - ВИДЕОСегодня, 11:40Магсуд Адыгезалов: На глобальные изменения времени нетСегодня, 11:35Власти Армении подавляют протест столичных водителейСегодня, 11:30Бербок допустила размещение немецких войск в УкраинеСегодня, 11:25В Баку стартует Неделя итальянской кухниСегодня, 11:20ЕС потребовал у Кишинева привлечь к ответственности лидеров оппозицииСегодня, 11:15Дорожная полиция призвала пешеходов к ответственностиСегодня, 11:10Сегодня оппозиция Южной Кореи запустит процедуру импичмента президентаСегодня, 11:05Сегодня в парламенте Франции состоится голосование по вотуму недоверия правительствуСегодня, 10:55Российское противостояние в Кубке Азербайджана - ВИДЕОСегодня, 10:50Звезды азербайджанского кино на премьере фильма «Azərbaycan Atabəyləri» - ФОТО - ВИДЕОСегодня, 10:45Продажи Библии в России взлетелиСегодня, 10:30Генсек НАТО призвал Украину отложить любые переговоры с РоссиейСегодня, 10:25Джейхун Байрамов отбыл с визитом на МальтуСегодня, 10:20Фархад Мамедов о войне в Сирии и ее влиянии на Южный КавказСегодня, 10:15Для переговоров России и Украины нет оснований, заявляют в КремлеСегодня, 10:00Футболист «Туран-Товуза» получил тяжелейшую травму - ВИДЕОСегодня, 09:55
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35