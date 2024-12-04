Глава миссии Евросоюза (ЕС) в Молдове Янис Мажейкс потребовал у Кишинева привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока «Победа», партий «Возрождение» и «Шанс».

Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«В худших традициях колониализма Мажейкс потребовал от молдавской стороны «под любым предлогом» привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока «Победа», а также партий «Возрождение» и «Шанс». Цель - нейтрализовать их политическую активность», - информировали в СВР.

«Аналогичным образом молдаванам предписано «навести порядок» в Гагаузии: отстранить от должности руководителя автономии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды», - сказали в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Источник: ТАСС