Бербок допустила размещение немецких войск в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключила отправку миротворческих сил ФРГ в Украину в случае прекращения огня.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на заявления министра на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

По словам Бербок, для обеспечения мира можно было бы использовать германских солдат.

Министр также считает, что наряду с гарантиями безопасности в виде членства в НАТО можно рассмотреть "международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня".

Политик добавила, что Германия "будет всеми силами поддерживать" любые действия, направленные на достижение мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств в Украину.

По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов в Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.

Источник: ТАСС