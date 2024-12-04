Министр: К 2026 году планируется провести сертификацию педагогов в области дошкольного образования

К 2026 году в Азербайджане планируется провести сертификацию педагогов в области дошкольного образования.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на международной конференции «Новый взгляд на качество дошкольного образования».

Министр отметил, что важнейшим вопросом в дошкольном образовании является подготовка специалистов в этой области: «Мы впервые провели диагностику в дошкольных образовательных учреждениях. Наша цель – начиная с 2014/2015 учебного года провести в дошкольных образовательных учреждениях сначала диагностику, а затем процесс аттестации. На данный момент мы реализовали этап диагностики».

Источник: АЗЕРТАДЖ