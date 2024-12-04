До осени 2026 года в Азербайджане откроются дошкольные учреждения на 100 тыс. детей

До сентября-октября 2026 года в Азербайджане планируется открытие дошкольных учебных заведений на 100 тысяч детей.

Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на II международной конференции на тему «Новый взгляд на качество дошкольного образования».

Министр отметил, что повышению этих показателей будет способствовать и открытие строящихся новых дошкольных учреждений на освобожденных территориях.

Источник: АПА