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Спецназ в Тбилиси оттеснил протестующих от парламента - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:07 - Сегодня
Спецназ в Тбилиси оттеснил протестующих от парламента - ОБНОВЛЕНО

Грузинские силовики оттеснили протестующих от здания парламента в Тбилиси.

Как передает ТАСС, спецназ выдвигался в сторону демонстрантов с трех сторон. Сила в отношении участников митинга не применялась. Они отходят назад.

Позже силовики полностью освободили от митингующих площадь перед парламентом. Спецназ применяет водометы и слезоточивый газ. Столкновений с полицией нет. Митингующие отошли назад по проспекту Руставели.

21:02

Противники грузинской власти собрались на очередном митинге в Тбилиси у здания парламента.

Как передает ТАСС, площадь перед парламентом уже заполнена людьми. Демонстранты также перекрыли проспект Руставели, где находится здание законодательного органа. Участники акции протеста требуют отставки правительства и назначения новых парламентских выборов.

Вокруг парламента дежурят усиленные наряды полиции. На площади Свободы, недалеко от здания законодательного органа, МВД уже разместило специальную технику, включая водометы, акустические пушки, а также автобусы для перемещения личного состава.

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