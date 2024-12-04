В Армении утвердили бюджет на 2025 год: Расходы на оборону увеличатся на 20%

Парламент Армении утвердил государственный бюджет на 2025 год.

Согласно документу, доходы бюджета на 2025 год запланированы на уровне 2 трлн 873 млрд драмов (около $7,4 млрд), что на 11% превышает ожидаемый показатель 2024 года. Расходы составят 3 трлн 42 млрд драмов ($7,8 млрд), что на 13% больше уровня текущего года, сообщает Sputnik-Армения.

Прогнозируемый объем государственного долга к концу 2025 года увеличится на 877 млрд драмов и достигнет 5 трлн 914 млрд драмов (примерно $13,97 млрд). В соотношении к ВВП госдолг вырастет с 49,8% до 53,5%. Затраты на обслуживание долга увеличатся на 14% и достигнут 394,1 млрд драмов ($1,015 млрд).

Расходы на оборону увеличатся на 20% и составят 665 млрд драмов ($1,713 млрд). Существенный рост финансирования ожидается и в других сферах. Так, расходы Министерства высокотехнологичной промышленности увеличатся почти вдвое — на 90%, до 47,5 млрд драмов ($122 млн).

Некоторые статьи бюджета будут сокращены. Так, расходы на здравоохранение снизятся на 3%, до 163 млрд драмов ($420 млн).

В то же время финансирование Министерства образования, науки, культуры и спорта вырастет на 4,7%, до 363 млрд драмов ($935 млн).

Законопроект поддержал 61 депутат, 30 проголосовали против (в основном представители оппозиции), воздержавшихся не было.