Reuters сообщило о трех планах Трампа по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп выбирает план урегулирования в Украине из трех имеющихся у его команды вариантов.

Один из них разработан будущим вице-президентом страны Джеймсом Дэвидом Вэнсом, сообщило агентство Reuters.

По его информации, помимо плана Вэнса, Трамп изучает предложения по урегулированию от Кита Келлога, которого будущий глава Белого дома предложил на должность своего помощника и спецпосланника по Украине и России, а также от бывшего исполняющего обязанности директора национальной разведки страны Ричарда Гренелла.

Содержание проектов Вэнса и Гренелла не уточняется, однако Reuters напомнило, что будущий вице-президент выступал против оказания помощи украинским властям, отвергал членство Украины в НАТО, но при этом подчеркивал необходимость создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, которую США необходимо укрепить, чтобы не допустить нового продвижения России.

Гренелл тоже считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс «не отвечает интересам Соединенных Штатов», однако экс-глава разведки поддерживает создание «автономных зон на востоке Украины».

Гренелл при этом был одним из участников встречи Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке в сентябре, сообщил агентству источник.

Источник: ТАСС