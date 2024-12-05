Бахар Мурадова: Благодаря образованию детей и их активному участию во всех процессах мы можем сформировать более устойчивую среду

Обсуждать самые насущные вопросы сегодняшнего дня и нашего будущего, делиться своим мнением и инициативами и объединять усилия для построения лучшего и более безопасного общества – все это вселяет гордость и является прекрасной возможностью. В настоящее время получили широкий размах возрождение освобожденных от оккупации земель Карабаха, разминирование, создание новой инфраструктуры, строительство новых населенных пунктов.

Об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова в ходе своего выступления на проходящем 5 декабря в Баку VI Общереспубликанском форуме детей Азербайджана.

Она отметила, что спустя 30 лет тоски и лишений семьи бывших вынужденных переселенцев и их дети возвращаются в родные края. Реализуются активные меры расселения: «В то же время реализуются новые экономические и социальные проекты, наблюдается большой подъем. Конечно, все эти работы побуждают нас объединиться для достижения более конкретных целей, целей долгосрочной перспективы и определить политику, которая бы учитывала стремительно меняющиеся реалии. Поскольку новая жизнь открывает новые возможности, она требует появления более новых, более гибких и более динамичных новых платформ сотрудничества.

«Наш с вами долг – сохранить все социальные, экономические и культурные достижения Азербайджана, все его достояния, природные богатства и ресурсы и передать их будущим поколениям. Должна отметить, что после обеспечения суверенных прав на наших территориях перед нами открылись более широкие возможности для выполнения этих задач. Создание в настоящее время зон зеленой энергии по всей стране, в том числе на наших освобожденных землях, восстановление окружающей среды и разработка устойчивых механизмов противодействия изменению климата являются одними из приоритетов. Потому что изменение климата, истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды в нынешнее время являются огромной проблемой во всем мире. Но мы верим, что благодаря экологическому просвещению, образованию детей и обеспечению их активного участия во всех процессах жизнедеятельности страны, а также на международной арене мы сформируем более полезную и устойчивую окружающую среду и сможем донести ее в будущее. Именно по этой причине для сегодняшнего форума была выбрана тема «Дети и экология», - сказала Б.Мурадова.

Источник: АЗЕРТАДЖ