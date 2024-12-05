Премьер Франции подает прошение об отставке

Премьер-министр Франции Мишель Барнье прибыл в Елисейский дворец для подачи прошения об отставке президенту страны Эммануэлю Макрону.

Кадры его прибытия показал телеканал BFMTV.

Глава Кабинета министров покидает пост после того, как в среду Национальное собрание приняло резолюцию о вотуме недоверия правительству Барнье из-за принятия им социальных разделов государственного бюджета на 2025 год в обход парламента. «За» отставку проголосовал 331 депутат.

Правительство 73-летнего Барнье, назначенного на пост премьера 5 сентября этого года, стало самым недолговечным в истории страны - он занимал пост всего 90 дней.

Источник: ТАСС