Министр: Образование девочек – один из основных факторов формирования более сильной нации

Мы не должны забывать, что одной из главных целей, стоящих перед азербайджанским народом, является защита азербайджанской идентичности, отстаивание азербайджанской культуры и сохранение наших национальных ценностей.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе своего выступления на проходящем 5 декабря в Баку VI Общереспубликанском форуме азербайджанских детей.

«Но мы также должны убедиться, что они будут настоящими азербайджанцами. То есть они будут привержены семейным ценностям Азербайджана, продолжат свой образ жизни в соответствии с традициями жившего на этих землях предыдущего поколения, адаптированными к требованиям времени. Словом, они будут продолжать быть азербайджанцами. Потому что это очень важно. Думаю, что это один из важнейших вызовов, стоящих перед нами, особенно в сфере образования и воспитания наших малолетних детей», - отметил министр.

Говоря о значении образования девочек, министр подчеркнул: «Нельзя забывать, что образование девочек, то есть будущих матерей, является одним из основных факторов формирования более образованной, способной и сильной нации».

Источник: АЗЕРТАДЖ