В Грузии обвинили лидеров оппозиции и НПО в насилии и беспорядках на акциях протеста

Задержания и обыски, проведенные полицией в офисах оппозиционных партий и НПО, наглядно показали, кто на самом деле стоял за насилием и беспорядками на акциях протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, и кто несет ответственность за пострадавших.

Об этом написала вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани на своей странице в соцсети.

Полиция 4 декабря провела обыски и задержания в офисах оппозиционных партий и НПО в рамках расследования дела об организации, руководстве и участии в групповом насилии. Были изъяты пиротехника, противогазы, «коктейли Молотова», компьютеры. После действий полиции акция протеста на проспекте Руставели впервые за последние дни прошла спокойно, без использования пиротехники и возведения баррикад.

«Вчерашний день наглядно показал нам, кто на самом деле был ответственен за каждого пострадавшего полицейского и участника акций - как только «боевые» запасы политиков без родины были обнаружены и обезврежены, акция приняла мирный характер», - написала Цилосани, передает Sputnik-Грузия.

В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста.