Посол США в Казахстане объявил о своей отставке

Посол США в Астане Дэниел Розенблюм 26 ноября сообщил казахстанскому правительству, что уйдет с поста 20 января 2025 года и завершит почти 28-летнюю успешную карьеру в Государственном департаменте США.

Как сообщает сайт посольства США в Казахстане, дипломат занимал пост главы миссии с ноября 2022 года. После длительных размышлений он решил уйти с должности и завершить свою карьеру.

Розенблюм выразил благодарность за возможность представлять Соединенные Штаты в Казахстане - стране, с которой Вашингтон выстроил прочное и развивающееся партнерство.

В сообщении отмечается, что под руководством посла отношения между США и Казахстаном процветали, достигнув значительных успехов в торговле и инвестициях, взаимодействии между народами, партнерствах между университетами и сотрудничестве в области безопасности. Работая в тесном взаимодействии с целеустремленной командой миссии США в Казахстане, он укреплял дипломатические связи, способствовал взаимопониманию и продвигал стратегические интересы обеих стран.

Напомним, что ранее посол США в Азербайджане Марк Либби объявил о своей отставке с этой должности.

В своем заявлении, опубликованном на странице американского посольства в Facebook, дипломат сообщил, что на этот шаг пошел в связи с проблемами со здоровьем.