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Шольц призвал приехавших в ФРГ безработных украинцев трудоустроиться

First News Media14:22 - Сегодня
Шольц призвал приехавших в ФРГ безработных украинцев трудоустроиться

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что прибывшим в Германию безработным украинским беженцам следует в ближайшее время начать поиск работы.

Его слова приводит телеканал n-tv.

«Слишком много [украинцев] находятся здесь достаточно долгое время, и им следовало бы уже сейчас начать [поиск работы]», - отметил он в своем выступлении в Бундестаге.

По словам канцлера, на этом фоне Берлин со своей стороны должен обеспечить, чтобы украинские беженцы «как можно скорее» находили себе работу после прохождения курсов немецкого языка.

Шольц также сообщил, что разговаривал о жизни украинцев в ФРГ с Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев. В ходе беседы канцлер узнал, что киевские власти планируют создать в ФРГ и Польше некие «ведомства», в полномочия которых войдет поддержка беженцев при их возвращении в Украину или в процессе трудоустройства в стране пребывания.

Число украинцев, прибывших в Германию с февраля 2022 года, составляет около 1,8 млн. В отличие от соискателей убежища из других стран, украинцы в Германии обладают особым статусом и получают гражданские пособия («бюргергельд»).

По данным немецких властей, около 700 тыс. украинцев в ФРГ получают такие выплаты, из них примерно 480 тыс. находятся в трудоспособном возрасте.

Этот вид помощи обычно полагается гражданам Германии и резидентам, которые потеряли работу или оказались в сложном финансовом положении. Преимуществом «бюргергельд», помимо того, что его размер выше стандартной материальной помощи беженцу на 103 евро, является то, что получатели такого пособия имеют право сразу же посещать языковые курсы, работать, пользоваться консультационными и квалификационными услугами центров занятости.

Как правило, «бюргергельд» начисляется до тех пор, пока соискатель, предварительно зарегистрировавшийся на бирже труда, не найдет новую работу. Плюс к этому пособие подразумевает доступ ко всем медицинским услугам, страховые взносы оплачивает государство.

Источник: ТАСС

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