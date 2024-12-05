Украина и ЕС подписали соглашение по использованию доходов от замороженных активов РФ

Украина подписала соглашение с ЕС о создании механизма кредитного сотрудничества для страны (Ukraine Loan Cooperation Mechanism - ULCM).

Отмечается, что данный механизм создаст правовые рамки для обслуживания и погашения полученных Украиной средств на сумму до 45 млрд евро.

Механизм позволит использовать доходы от замороженных активов России для покрытия основной суммы ссуды от партнеров в рамках инициативы стран G7 по Украине, а также процентов и любых других расходов, связанных с займом.

Источник: УНИАН