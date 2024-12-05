Спецслужба Казахстана сорвала подготовку к четырем терактам в 2024 году

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана сорвали подготовку четырех терактов, по подозрению в причастности к терроризму и экстремизму задержаны 44 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с председателем КНБ Ермеком Сагимбаевым.

Как отмечается в сообщении, в текущем году также осуждены 84 человека за причастность к терроризму и экстремизму. «Из Сирии и Турции экстрадированы шесть казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, двое из них осуждены. Пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, КНБ совместно с МВД нейтрализовали 19 организованных преступных группировок, арестовали 60 человек. Из незаконного оборота изъяли 505 единиц огнестрельного оружия, 5 самодельных взрывных устройств, 45 взрывпакетов и 15 046 боеприпасов.

«Ликвидированы 33 лаборатории по производству наркотиков, а также 35 международных и 31 региональный канал их транспортировки. Из незаконного оборота изъято 3,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы, а также 18,8 тонны прекурсоров. За незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ осуждены 162 лица», - пояснили в пресс-службе.

Источник: ТАСС