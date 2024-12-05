Участники СОР29 продолжают рассказывать о проведенных на климатической конференции мероприятиях - ФОТО

СОР29 завершилась, а участники климатической конференции продолжают связываться с азербайджанскими медийными структурами и рассказывать о своих впечатлениях и проведенных мероприятиях.

Одним из участников прошедшей в столице Азербайджана СОР29 была неправительственная организация из Нигерии Natural Eco Capital (NEC).

Как сообщает 1news.az, руководитель данного НПО, доктор Юджин Итуа рассказал о мероприятиях, проведенных NEC в рамках СОР29, среди которых особое место заняло состоявшееся в нигерийском павильоне Голубой зоны мероприятие под названием «Климатические действия и финансовые потоки: нужды Нигерии».

Как отметил Юджин Итуа, в этом мероприятии приняли участие государственные деятели, видные эксперты и ученые, а также представители Банка развития Нигерии.

Среди выступивших были специальный посланник президента Нигерии по вопросам изменения климата, руководитель национального совета по климатическим изменениям (NCCC) Нкирука Мадуэкве, директор департамента климатических изменений и зеленого развития Банка развития Нигерии, профессор Энтони Ньенг, глава PK2100 Андрей Чичерин и другие.