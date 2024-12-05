Почему Баку не принял предложение Блинкена о встрече глав МИД Азербайджана и Армении на Мальте?

МИД Армении сообщил, что встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна не планировалась на прошедшем на Мальте 31-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Стали известны некоторые подробности данного вопроса.

По данным дипломатических источников, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с инициативой проведения на Мальте встречи глав МИД Азербайджана и Армении при своем посредничестве.

Известно, что США в настоящее время не участвуют в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. С помощью этой инициативы Блинкен намерен был вновь включить США в мирный процесс. Однако азербайджанская сторона категорически отвергла предложение Блинкена о проведении встречи.

Причина в том, что «в целом администрация Байдена проводит несправедливую и предвзятую политику в отношении Азербайджана».

«Поэтому Азербайджан не хочет, чтобы США участвовали в мирной повестке дня в целом, и не считает это целесообразным», - сказал дипломатический источник.

Эта встреча не состоялась именно потому, что Азербайджан отказался от посредничества США.

Источник: АПА