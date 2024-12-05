На западе Ирана произошло два мощных землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано на западе Ирана близ границы с Ираком.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 99 км к северо-востоку от города Ахваз с населением около 841 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Еще одно землетрясение зафиксировано на западе Ирана в провинции Хузестан.

Магнитуда подземных толчков составила 5,0.

Эпицентр землетрясения находился в 51 км к северо-востоку от города Месджиде-Солейман с населением 111 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.