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В Тбилиси задержан избивший азербайджанца лидер партии «Граждане» Элисашвили - ВИДЕО

First News Media09:11 - Сегодня
В Тбилиси задержан избивший азербайджанца лидер партии «Граждане» Элисашвили - ВИДЕО

Полиция задержала лидера оппозиционной партии «Граждане», одного из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Алеко Элисашвили по обвинению в преследовании, совершенном с применением насилия или с угрозой насилия.

Об этом сообщает телеканал «Имеди».

Элисашвили задержали на выходе из гостиницы Courtyard by Marriott на площади Свободы после завершения консультаций ведущих оппозиционных партий.

Лидеры оппозиции обсуждали дальнейшие действия, учитывая прошедшие на седьмой день акций протеста обыски в офисах нескольких партий и в домах активистов.

На днях председатель Национального конгресса азербайджанцев Али Бабаев заявил, что Элисашвили ударил его, после чего он упал и потерял сознание. Инцидент, по словам Бабаева, произошел на улице Костава, когда он заходил в аптеку.

Бабаев рассказал, что сначала услышал из-за спины реплики в свой адрес «раб «Грузинской мечты», «российские рабы», а когда обернулся, увидел Элисашвили. Политик начал использовать нецензурную лексику, а потом применил физическую силу, в результате чего Бабаева пришлось госпитализировать.

Статья 156 УК Грузии, по которой был задержан Элисашвили, подразумевает преследование человека в связи с осуществлением им свободы слова, мнений, совести, вероисповедания, убеждений или мысли либо в связи с его политической, общественной, профессиональной, религиозной или научной деятельностью.

По данным «Имеди», речь идет о второй части этой статьи, то есть, о преследовании с применением насилия или с угрозой насилия, что наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

Источник: Sputnik-Грузия

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